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12:13, 9 июля 2021 года

Шаг к инклюзии. Подружить обычных детей с особенными поможет детская площадка

Накануне детская инклюзивная площадка открылась в Ливнах. Вместе с первыми посетителями новое игровое пространство оценила корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк.


В Ливнах открыли детскую инклюзивную площадку. Специально оборудованное реабилитационное пространство подходит для спорта, игр и общения как обычных ребят, так и детей с нарушениями развития, которые обычные площадки посещать не могут. Идея и даже необходимость в таком проекте назрела еще пять лет назад, когда в семейный центр в Ливнах пришли первые семьи с особыми детьми.

Светлана Черенкова, руководитель епархиального семейного центра «Святые Покрова»: «Всё, что доступно для всех, стало доступно и для детей с особенностями развития, причем, это не только дети-инвалиды, дети с особенностями здоровья, это и обычные дети, у которых есть проблемы, нарушения - дети с синдромом дефицита внимания и другие».

Место под инклюзивную площадку выбрали в центре притяжения всех семей города - городском парке культуры и отдыха. А воплотить в жизнь дорогостоящий по рамкам провинциального города проект получилось благодаря средствам президентского гранта. Чтобы в Ливнах появилось это пространство равных возможностей, потребовалось 2 миллиона рублей.

Площадку оценил замруководителя департамента соцзащиты Орловской области Александр Востриков. Он сам - инвалид-колясочник.

Александр Востриков, замруководителя департамента соцзащиты: «Здорово, классно! И выполнено с учетом требований, и в том числе для детей с ограниченными возможностями».

С виду инклюзивная площадка совсем не отличается от обычного игрового пространства. Но здесь всё кроется в деталях. Резиновое покрытие, например, втрое толще обычного. Всё для того, чтобы свести к минимуму возможные травмы особых ребят.

Для детей с нарушениями развития реабилитация не должна ограничиваться разовыми курсами. Она будет эффективной лишь в том случае, если будет постоянной, и лучшими реабилитологами для таких детей становятся их родители. Поэтому каждый объект на инклюзивной площадке можно использовать как для игры, так и для эффективных упражнений.

Екатерина Омельченко, главный внештатный детский реабилитолог Орловской области: «Качели - это хорошее упражнение для отработки вестибулярного аппарата, для координации. Ребёнок даже с третьим-четвертым уровнем ДЦП может, сидя на этих качелях, отрабатывать равновесие, делать наклоны вперед-назад».

Инклюзивное пространство, где будут играть и здоровые дети, и ребята с особенностями развития, призвано решить самую важную проблему - проблему социализации.

Елена Шеламова, жительница г. Ливны: «Это очень важно. И я надеюсь, что обычные дети не будут бояться нас, а будут помогать нам, и подружатся с нашими детьми, и поймут, что им необходима помощь».

Именно совместные игры и совместное времяпровождение ребят поможет эту проблему решить.


Екатерина Игнатюк
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