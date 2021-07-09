Главная » Новости



12:21, 9 июля 2021 года COVID-19 подтвердился у 92 орловцев, трое скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 июля, за последние сутки в Орловской области выявлены 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 38 268).



На лечении – 1 275 человек. Накануне выписаны 83 орловца (всего – 36 225). От последствий болезни скончались 768 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 25 776 (всего – 5 733 218), число выздоровевших – 21 832 (всего – 5 165 087). Общее число летальных исходов – 141 501 (+726 случаев за сутки). На лечении – 426 630 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



