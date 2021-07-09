Главная » Новости



12:38, 9 июля 2021 года Орловские вузы создали консорциум для участия в конкурсе Минобрнауки России «Приоритет-2030» Соглашение было подписано сегодня в областном правительстве.





В Орле между вузами подписано соглашение о создании консорциума для участия в конкурсе Минобрнауки России «Приоритет-2030». Подписание документа состоялось сегодня в областном правительстве.



Консорциум будет создан на базе ОГУ им. Тургенева. Кроме него туда войдут ОГАУ, ОГИК, Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур и институт ЗБК.



«У консорциума появляется уникальная возможность участвовать в международном сотрудничестве России в области науки, высшего и дополнительного профессионального образования», – сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



