Главная » Новости



13:01, 9 июля 2021 года Жители деревни Киреевка в Орловском районе просят скорректировать автобусный маршрут К решению вопроса подключилась депутат Госдумы Ольга Пилипенко.





Жители деревни Киреевка в Орловском районе просят скорректировать 354-й автобусный маршрут и сделать дополнительную остановку рядом с детским лагерем «Орловчанка». Ближайшая - в двух километрах. Пешком, особенно пенсионерам, добираться нелегко. Но существующая дорога не позволяет разъехаться двум транспортным средствам – её ширина всего 4,5 метра вместе с тротуаром.



Чтобы решить проблему, обратились к депутату Госдумы Ольге Пилипенко. Пути решения искали на выездном приёме - в форме диалога с областной и районной властью. Сейчас, по словам и. о. главы Орловского района Николая Головко, в администрации уже готовят проектно-сметную документацию на расширение дорожного полотна. Далее решением вопроса займутся на региональном уровне.



Антон Чупахин, начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области: «Мы, в свою очередь, как департамент, данную работу организуем, комиссию соберем для рассмотрения увеличения маршрута. А дальше, если будут замечания по безопасности от ГИБДД, либо от других членов комиссии, будем отрабатывать по пунктам».

Еще одна проблема - освещение. Вечером полтора километра дороги до «Орловчанки» погружаются во мрак. Машины едут едва ли не на ощупь. Возникает риск аварийных ситуаций.



Ольга Пилипенко, депутат Госдумы ФС РФ: «Готовится до августа проектно-сметная документация по освещению. Орловский район постарается внести рассмотрение этого проекта по освещению дороги в план 2022 года».

Срок не ближайший. Но первый шаг к решению проблемы - сделан.





Юлия Сабельникова



