С 12 июля орловские МФЦ приостанавливают массовые посещения

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14:35, 9 июля 2021 года
С 12 июля орловские МФЦ приостанавливают массовые посещенияОформить визит можно будет по предварительной записи.
Отделения МФЦ Орловской области с 12 июля по причине ухудшения эпидобстановки приостанавливают массовый очный приём граждан, – передает сайт регионального правительства.
Посещения станут оформляться по предварительной записи (по телефону +7 (4862) 59-86-86 или на сайте МФЦ).
Без записи в порядке живой очереди можно будет получить следующие услуги:
• Выдача документов по всем услугам;
• Предоставление услуги по регистрации, подтверждению и восстановлению учетной записи на Едином портале государственных услуг;
• Предоставление услуги Росреестра по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Орловское Информбюро