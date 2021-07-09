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14:45, 9 июля 2021 года В Орле отказались признавать ТТП банкротом Арбитражный суд отклонил иск Федеральной налоговой службы.





Орловский арбитраж отклонил иск, поданный Федеральной налоговой службой к МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», в котором содержалось требование признать предприятие банкротом – следует из картотеки суда.



Обращение зарегистрировали 20 мая 2021 года, однако позже арбитраж получил от налоговиков уведомление, что просроченный больше трёх месяцев основной долг в размере свыше 49 млн рублей погашен МУП «ТТП» в полном объёме. Так как основания в удовлетворении иска пропали, он был отклонён.





Артём Ежаков



