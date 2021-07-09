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14:47, 9 июля 2021 года

В Орле опровергли начало детской вакцинации от COVID-19

Слухи развеял и.о. главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев на брифинге для СМИ.


В Орловской области не вводится вакцинация детей в возрасте от 12 лет. Так и.о. руководителя регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев прокомментировал соответствующие слухи, появившиеся в родительских чатах.
«В настоящее время в соответствии с положениями Минздрава вакцинация от коронавируса в Орловской области проводится гражданам от 18 лет. Если будут изменения и поручения – внесём изменения, но сейчас этого нет», – заявил Николаев.



Артём Ежаков
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