Главная » Новости



14:47, 9 июля 2021 года В Орле опровергли начало детской вакцинации от COVID-19 Слухи развеял и.о. главы регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев на брифинге для СМИ.





В Орловской области не вводится вакцинация детей в возрасте от 12 лет. Так и.о. руководителя регионального департамента здравоохранения Владимир Николаев прокомментировал соответствующие слухи, появившиеся в родительских чатах.

«В настоящее время в соответствии с положениями Минздрава вакцинация от коронавируса в Орловской области проводится гражданам от 18 лет. Если будут изменения и поручения – внесём изменения, но сейчас этого нет», – заявил Николаев.





Артём Ежаков



