Главная » Новости



15:34, 9 июля 2021 года В Орле за коррупцию оштрафовали АО «ГСМ Ливгидромаш» Предприятие выплатит миллион рублей.





В Орле за незаконное вознаграждение от имени юридического лица на миллион рублей оштрафовали АО «ГСМ Ливгидромаш», – сообщает прокуратура.



Выяснилось, что работник, действующий, по мнению ведомства, в интересах компании, передал товарно-материальные ценности должностному лицу

Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В обмен на подношение последний должен был обеспечить взяткодателю положительную аттестацию по промышленной безопасности без фактических экзаменов.



По факту передачи и получения незаконного вознаграждения в интересах юридического лица расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), – добавили в надзорном ведомстве.





Артём Ежаков



