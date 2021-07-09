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15:35, 9 июля 2021 года

От орловского списа до акварели

Орловцам представилась возможность увидеть коллекцию старинных вышитых вещей, а также акварель и графику. Экспонаты объединяет женский взгляд на окружающий нас мир.


  В Орловском областном выставочном центре открылась этнографическая выставка «У вас товар, у нас купец…». Представленные артефакты могли бы составить богатое приданное для десятка невест. Полотенца и ковры, элементы декора одежды – всё это из частной коллекции семьи Воропаевых, и всё датируется концом XIX – началом XX века.

Коллекция началась с полотенца, купленного на рынке за семь рублей - правда, в те времена, когда билет до столицы стоил шесть. Затем что-то покупалось, что-то дарилось, как, к примеру, полотенца с пудожской вышивкой из Карелии или ковры из Дмитровского района Орловской области. Жемчужиной коллекция являются полотенца, вышитые в технике «орловский спис», о которой до сих пор эксперты высказываются с загадочной неопределённостью. Расшифровать символику практически невозможно, так что современные мастера только копируют старинные образцы. В общем, каждый экспонат – с историей и с загадкой, разгадывать которые - одно удовольствие.

В работах преподавателя Детской школы искусств Александры Сокольской, объединенных названием «Мой остров», также свидетельства ушедших эпох. В них много воздуха, тепла и нежного отношения к окружающему нас миру. Для Александры это выставка юбилейная. Но итоги одного периода только старт к воплощению новых творческих идей.

Акварель и графика, Орёл и Кижи, краски и светотени, холсты и нити – погрузиться в настроение орловских мастеров и художников можно в Областном выставочном центре до 1 августа.


Ирина Костина
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