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15:39, 9 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 124 тысячи орловцев уже прошли первый этап вакцинации.



- Есть дорога - нет маршрутки. Местные жители просят продлить маршрут и осветить путь.



- Особенные подростки показали спектакль под названием «Наизнанку».



- Орловские дайверы вернулись из путешествия, в котором поднимались к небу и спускались на дно океана.



- Новый центр притяжения для детворы. В Ливнах открыли инклюзивную площадку.



- Сегодня православные отмечают день Тихвинской Иконы Божией Матери.



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