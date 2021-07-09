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15:41, 9 июля 2021 года На Орловщине водителя осудят за пьяное ДТП с полицейским автомобилем и насилие к правоохранителям Расследование уголовного дела завершено.





В Орловской области осудят мужчину, который пьяным врезался в полицейский автомобиль, а затем напал на правоохранителей и всячески им сопротивлялся, – сообщают в СК. Подчёркивается, что 32-летний водитель сел за руль, будучи привлеченным за нетрезвую езду.



Инцидент произошел в марте в Глазуновском районе. Автолюбитель въехал в припаркованный служебный транспорт УМВД, и полицейские начали выяснять причины случившегося. Затем мужчина повалил одного из правоохранителей на землю, а когда его пытались посадить в салон, стал активно сопротивляться, умудрившись попасть силовику кулаком в нос. Последнее было расценено как насилие, опасное для жизни и здоровья.





Артём Ежаков



