пятница 9.07.2021 18:01:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:41, 9 июля 2021 года

На Орловщине водителя осудят за пьяное ДТП с полицейским автомобилем и насилие к правоохранителям

Расследование уголовного дела завершено.


В Орловской области осудят мужчину, который пьяным врезался в полицейский автомобиль, а затем напал на правоохранителей и всячески им сопротивлялся, – сообщают в СК. Подчёркивается, что 32-летний водитель сел за руль, будучи привлеченным за нетрезвую езду.

Инцидент произошел в марте в Глазуновском районе. Автолюбитель въехал в припаркованный служебный транспорт УМВД, и полицейские начали выяснять причины случившегося. Затем мужчина повалил одного из правоохранителей на землю, а когда его пытались посадить в салон, стал активно сопротивляться, умудрившись попасть силовику кулаком в нос. Последнее было расценено как насилие, опасное для жизни и здоровья.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.