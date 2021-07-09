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16:20, 9 июля 2021 года

В Орле показали инклюзивный спектакль «Наизнанку»

Актеры - особые люди. Все они воспитанники театральной студии «Неравнодушные», созданной при центре «Равные». И этим спектаклем на сцене театра «Свободное пространство» студия закрыла театральный сезон. Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина была среди зрителей.


Они не подают текст, не поют песен, не играют заученные роли. На сцене каждый из них представляет самого себя, делает то, что умеет, пытаясь донести до зрителя свои эмоции и чувства. В экспериментальном спектакле участвуют ребята с тяжелыми ментальными нарушениями.

Сорежиссёр спектакля «Наизнанку» Анна Финагеева ассоциирует современное общество, и через атрибуты в виде красных и белых платков передает его реакции и отношение к таким, как они. Это и неуверенные шаги по шаткому канату жизни, и путы непонимания и неприятия, от которых невозможно освободиться, и алые всплески радости в полной темноте и безнадежности.

Для каждого персонажа - продуманна своя сцена. От некоторых участников можно ожидать чего угодно, так что зрителям не всегда понятно, задумано ли это режиссурой или вынужденная импровизация, но пробирает до слёз. Происходящее на сцене понятнее всего родителям и близким участников спектакля - им ни представлять, ни додумывать ничего не нужно, они с этим живут.

Инклюзивный спектакль - это новое направление, которое только набирает оборот в России. Неслучайно показ прошел в «Свободном пространстве». Театр с центром «Равные» сотрудничает уже три года – предоставляет и помощь, и демонстрационную площадку.

Елена Воробьева, режиссёр спектакля, директор центра «Равные»: «Сейчас проходит огромное количество конкурсов, которые объединяют государственные учреждения культуры с некоммерческим сектором. И очень хорошо, что мы начали дружбу с такого творческого формата».

Марина Теплова, директор театра «Свободное пространство»: «На Вахтанговском фестивале, который состоялся в мае этого года в Москве, уделили огромное внимание проектам именно инклюзивных театров, и даже благотворительный фонд «Анастасия» выделил грант одному из инклюзивных театров России».



Татьяна Тимохина
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