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19:09, 9 июля 2021 года

Сегодня в Вяжах были преданы земле останки 97 бойцов Красной армии

Они погибли на Новосильской земле в годы Великой Отечественной войны. Имена некоторых из них поисковики смогли установить.


Сегодня, 9 июля, в Новосильском районе Орловской области с воинскими почестями перезахоронили останки 97 бойцов Красной Армии. Местом перезахоронения стала братская могила на военно-историческом комплексе «Вяжи». Останки воинов были найдены поисковиками Орловской региональной общественной организации «Отечество» в рамках региональной акции «Вахта Памяти».
 
Всё началось с именной ложки, найденной в сапоге одного из солдат - старшего сержанта Сергея Петровича Колобаева. Его последним боем стало одно из первых сражений наступательной операции «Кутузов», в результате которой Орловщину освободили от захватчиков. Старшему сержанту был 21 год. Его полное имя удалось установить по архивам. Затем поисковики вышли на семью красноармейца в Подмосковье. ДНК-тест подтвердил родство, а, следовательно, и личность бойца.
 
Николай Красиков, руководитель межрайонного поискового объединения «Костёр»: «Каково же наше удивление было, когда, работая далее со списками его сослуживцев, мы увидели, что большинство из них так и остались лежать на полях около деревни Задушное. Они были по документам упокоены, позже перенесены сюда в Вяжи, и легли в списки самого мемориала».
 
То есть, с самого открытия мемориала в 80-х годах фамилия красноармейца Колобаева и его боевых товарищей были на этих плитах. Но сами тела павших солдат покоились в другом месте. И только сегодня, то есть спустя 78 лет после их последнего боя, солдат похоронили по православному обычаю и с воинскими почестями.
 
Вместе с боевыми товарищами вечный покой в Новосильской земле сегодня обрели 97 солдат. Останки самого Сергея Петровича Колобаева позже будут переданы родственникам для захоронения на его малой Родине, в Подмосковье.



Антон Киселёв
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