В Болхове отметили день Тихвинской иконы Божией Матери

Это престольный праздник Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря.

На Болховской земле одна из самых почитаемых святынь - чудотворная икона Тихвинской Божьей Матери. По преданию, она явилась людям у стен монастыря четыре века назад. На месте, где произошло чудо, построили часовню, но революция ее не пощадила. Из всех храмов, что стояли на территории обители, сохранился лишь Троицкий собор. Сегодня там отметили праздник Тихвинской иконы Божией Матери. Божественную литургию и крестный ход возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Также сегодня, рамках празднования, на территории монастыря открылся фотофестиваль, организованный Орловским фотографическим обществом. На выставке можно было увидеть, как восстанавливали из руин монастырь. Запечатлели фотографы и день сегодняшний. Лучшие снимки города церквей станут частью выставки, которую разместят в Орловском краеведческом музее.