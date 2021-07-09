Сегодня в Орле «Губернаторский контроль» проверил работы по благоустройству городской инфраструктуры

Рейд возглавил глава региона Андрей Клычков. Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина узнала, что положительно оценил и чем остался недоволен губернатор.

«Губернаторский контроль» начал сегодняшний рейд с Дворянки. Ремонтом дороги глава региона остался недоволен: качество оставляет желать лучшего, а сроки поджимают - объект должны сдать до конца июля.

Есть вопросы и по ремонту дороги на Болховском шоссе. Во время дождей возникла проблема с ливнёвками. Строители уверяют, что вопрос решили и обещают дорогу сдать вовремя, согласно контракту.

А вот строительство детского сада на улице Кузнецова идёт с опережением. Ясли на 80 мест должны сдать к 30 ноября. Но строители уже приступили к отделочным работам и обустройству дворовой территории.

Посетил «Губернаторский контроль» ещё одну масштабную стройку. В Северном районе города под крупный торговый центр выделено 13 250 квадратных метров. Несмотря на то, что строительство выпало на пик подорожания металла, подрядчики уверяют, что средств хватит, и все работы идут по плану.

Заглянули во время рейда и в дворовые территории, отремонтированные по программе комфортная городская среда. Если жители Выгонки ремонтом дворовой территории остались довольны, то жильцы дома № 28 по улице Московской, напротив, высказывают недовольство. Ремонт начали еще в апреле - разобрали бордюры, дорогу отсыпали щебнем, да так и оставили к началу июля. И только на днях стали укладывать асфальт.

Завершающая точка маршрута «Губернаторского контроля» - переулок Маслозаводской. Дорогу, соединяющую федеральную трассу «Тамбов» с Брянско-Смоленско-Белорусским направлением, делают по современной технологии холодной регенерации. Чтобы не препятствовать движению, основные работы идут по ночам. Но настало время ремонта железнодорожного переезда.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня в ночь будет перекрытие, чтобы выполнить работы на самом переезде. В субботу и воскресенье - также будет перекрываться. Объездные пути определены. В целом, все в плане».

Контроль - не из кабинета, а на месте работ – продолжится.