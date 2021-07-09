В Орле закроют для ремонта железнодорожный переезд в переулке Маслозаводском

Об этом в своих сетевых аккаунтах сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

Юрий Парахин: «С 19:00 субботы до 6:00 понедельника Маслозаводской переулок будет полностью перекрыт на участке от ул. Комсомольской до Пищевого переулка для приведения в нормативное состояние высотных отметок в районе ж/д переезда. Объезжать можно по ул. Комсомольской, Кромскому шоссе и ул. Высоковольтной.

Прошу отнестись с пониманием, всё делается для того, чтобы оперативно и качественно привести в порядок очень сильно изношенное дорожное полотно».

Переулок Маслозаводской ремонтируют методом холодной регенерации. Как обещает подрядчик, новое покрытие прослужит более 10 лет.