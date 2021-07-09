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20:10, 9 июля 2021 года

В Орле закроют для ремонта железнодорожный переезд в переулке Маслозаводском

Об этом в своих сетевых аккаунтах сообщил мэр Орла Юрий Парахин.


Юрий Парахин: «С 19:00 субботы до 6:00 понедельника Маслозаводской переулок будет полностью перекрыт на участке от ул. Комсомольской до Пищевого переулка для приведения в нормативное состояние высотных отметок в районе ж/д переезда. Объезжать можно по ул. Комсомольской, Кромскому шоссе и ул. Высоковольтной.
 
Прошу отнестись с пониманием, всё делается для того, чтобы оперативно и качественно привести в порядок очень сильно изношенное дорожное полотно».
 
Переулок Маслозаводской ремонтируют методом холодной регенерации. Как обещает подрядчик, новое покрытие прослужит более 10 лет.


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