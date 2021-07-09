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21:00, 9 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Ковид не отступает. В Плещеевскую ЦРБ вернули «красную зону».

- Сегодня в Орле «Губернаторский контроль» проверил работы по благоустройству городской инфраструктуры. Рейд возглавил глава региона Андрей Клычков.

- В Вяжах предали земле останки 97 бойцов Красной армии. Имена некоторых из них поисковики смогли установить.

- В Болхове отметили день Тихвинской иконы Божией Матери. Это престольный праздник Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря.

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