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21:00, 9 июля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Ковид не отступает. В Плещеевскую ЦРБ вернули «красную зону».
- Сегодня в Орле «Губернаторский контроль» проверил работы по благоустройству городской инфраструктуры. Рейд возглавил глава региона Андрей Клычков.
- В Вяжах предали земле останки 97 бойцов Красной армии. Имена некоторых из них поисковики смогли установить.
- В Болхове отметили день Тихвинской иконы Божией Матери. Это престольный праздник Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря.
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