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6:00, 10 июля 2021 года В Орле организована мобильная вакцинация от COVID-19 В эти выходные прививку можно сделать с 9:00 до 16:00.





В Орле уже традиционно работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19. В эти выходные с 9:00 до 16:00 прививку можно сделать по адресам: • 10 июля: ул. Тургенева, 42 (в районе ТЦ «Тургеневский»); ул. Михалицына, 5 (в районе ТЦ «Линия»); • 11 июля: ул. Привокзальная, 8 (ДК Железнодорожников); ул. Комсомольская, 242 (в районе кинотеатра «Современник»). В ТМК «ГРИНН» прививки делают ежедневно – с 12:00 до 19:00.

Для прохождения вакцинации с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.





Артём Ежаков



