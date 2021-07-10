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6:00, 10 июля 2021 года

В Орле организована мобильная вакцинация от COVID-19

В эти выходные прививку можно сделать с 9:00 до 16:00.


В Орле уже традиционно работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19. В эти выходные с 9:00 до 16:00 прививку можно сделать по адресам:
 
10 июля: ул. Тургенева, 42 (в районе ТЦ «Тургеневский»); ул. Михалицына, 5 (в районе ТЦ «Линия»);
 
11 июля: ул. Привокзальная, 8 (ДК Железнодорожников); ул. Комсомольская, 242 (в районе кинотеатра «Современник»).
 
В ТМК «ГРИНН» прививки делают ежедневно – с 12:00 до 19:00.

Для прохождения вакцинации с собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.



Артём Ежаков
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