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10:15, 10 июля 2021 года

На Орловщине существенно выросли цены по ряду социально значимых продуктов

Отчёт представила территориальная служба статистики.


В Орловской области существенно подорожал целый ряд социально значимых продуктов. Отчёт Орёлстата сравнивает июньские показатели текущего года с майскими. Так, больше всего за этот период вырос ценник килограмма моркови – месяц назад в среднем она стоила 83,17 рубля (+22,42 рубля). За сливочное масло орловцам приходится выкладывать 694,68 рубля (+15,93). Тройку замыкает баранина (кроме бескостного мяса) – 454,58 рубля (+13,36).
 
Также существенно подорожал картофель – за килограмм теперь просят 51,84 рубля (+10,89). Чёрный байховый чай теперь стоит 896,99 рубля (+8,9). Также рост отмечен рост ценника на говядину (кроме бескостного мяса) – 388,23 рубля (+7,49), а также свинину (кроме бескостного мяса) – 276,37 рубля (+4,34).
 
Наиболее существенно подешевевший товар – десяток куриных яиц. Цена на него снизилась на 10,49 рубля. Сейчас он стоит в среднем 65,14 рубля. Также подешевели куры (охлаждённые и мороженые) – 149,97 рубля (-3,81) и капуста белокочанная свежая – 37,35 рубля (-3,82). Свежие огурцы и помидоры поднялись в цене на 23,2% (102,98 и 108,23 рубля за килограмм)
 
Цены на продовольственные товары в июне увеличились на 0,3%.
 
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области на конец июня 2021 года составила 4 816,84 рубля в расчёте на месяц.

По сравнению с концом мая 2021 года она выросла на 4,0%.



Артём Ежаков
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