ОГУ и ОГАУ улучшили позиции в Национальном рейтинге университетов

Орловские университеты оказались примерно в середине списка.

Орловский государственный университет им. Тургенева и Орловский аграрный университет улучшили свои позиции в Национальном рейтинге университетов – 2021. В него попал 341 российский вуз. Об этом сообщает региональный информационный портал.

В сводном рейтинге ОГУ занял 162-165 строчку, по качеству исследований – 125 позицию, по качеству образования университет стал 127-129, а как бренд числится 157-161.



ОГАУ в сводном рейтинге оказался 201-207, по исследовательской деятельности сотрудников вуза он занял 131-134 места, интернационализация отмечена 179-181 позициями.

На рейтинг влияли такие показатели, как образовательная и научно-исследовательская деятельности, социальная среда, международное и межрегиональное сотрудничество, бренд, а также инновации и технологическое предпринимательство.