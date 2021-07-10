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9:10, 10 июля 2021 года

ОГУ и ОГАУ улучшили позиции в Национальном рейтинге университетов

Орловские университеты оказались примерно в середине списка.


Орловский государственный университет им. Тургенева и Орловский аграрный университет улучшили свои позиции в Национальном рейтинге университетов – 2021. В него попал 341 российский вуз. Об этом сообщает региональный информационный портал.
 
В сводном рейтинге ОГУ занял 162-165 строчку, по качеству исследований – 125 позицию, по качеству образования университет стал 127-129, а как бренд числится 157-161.
 
ОГАУ в сводном рейтинге оказался 201-207, по исследовательской деятельности сотрудников вуза он занял 131-134 места, интернационализация отмечена 179-181 позициями.
 
На рейтинг влияли такие показатели, как образовательная и научно-исследовательская деятельности, социальная среда, международное и межрегиональное сотрудничество, бренд, а также инновации и технологическое предпринимательство.



Артём Ежаков
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