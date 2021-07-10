В Орле начат ремонт тепломагистрали на ул. Сурена Шаумяна

ПАО «Квадра» вложит в обновление коммуникации более 40 млн рублей.

ПАО «Квадра» начала ремонт двух участков тепломагистрали на ул. Сурена Шаумяна в Орле, – сообщает пресс-служба компании. Ветхие трубы возле ООКБ и здания областного ГУ МЧС заменят на износостойкие, в пенополиуретановой изоляции. Такие изделия служат свыше 25 лет.

Замене подвергнут около 700 метров труб. После реконструкции надежность и качество теплоснабжения повысится для 140 многоквартирных домов и 5 объектов социальной сферы. В работы вложат более 40 млн рублей.



Фото пресс-службы ПАО «Квадра»

