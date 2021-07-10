суббота 10.07.2021 14:01:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:59, 10 июля 2021 года

В Орле начат ремонт тепломагистрали на ул. Сурена Шаумяна

ПАО «Квадра» вложит в обновление коммуникации более 40 млн рублей.


ПАО «Квадра» начала ремонт двух участков тепломагистрали на ул. Сурена Шаумяна в Орле, – сообщает пресс-служба компании. Ветхие трубы возле ООКБ и здания областного ГУ МЧС заменят на износостойкие, в пенополиуретановой изоляции. Такие изделия служат свыше 25 лет.
 
Замене подвергнут около 700 метров труб. После реконструкции надежность и качество теплоснабжения повысится для 140 многоквартирных домов и 5 объектов социальной сферы. В работы вложат более 40 млн рублей.

Фото пресс-службы ПАО «Квадра»
 



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.