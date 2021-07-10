На Орловщине выросла детская заболеваемость COVID-19

Об этом было заявлено на заседании оперативного штаба.

В Орловской области на минувшей неделе выросла детская заболеваемость COVID-19. Сейчас доля заболевших несовершеннолетних в общей статистике составляет 9,76%. Впрочем, глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев подчеркнул, заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах.



Одновременно с этим, снизилось возникновение семейных очагов коронавируса – неделю назад подтвердилось 60 случаев против 76 на позапрошлой семидневке.

Всего на минувшей неделе положительный ПЦР-тест сдали 676 человек, 66 из них – дети.