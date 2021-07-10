В Болхове дети просили взрослых соблюдать ПДД

Воспитанники детского сада приняли участие в акции «ПДД на асфальте» и «Письмо водителю».

В Болхове инспекторы ДПС вместе с воспитанниками детского сада № 2 выбрали оживленный пешеходный переход и с помощью трафарета и белой краски нанесли на асфальте своеобразное напоминание быть внимательнее при переходе через дорогу: призвали родителей взять своих детей за руку, чтобы вместе по правилам перейти проезжую часть.



Для проведения акции «Письмо водителю» было выбрано безопасное, но в тоже время многолюдное место, с удобным выходом на проезжую часть. Дети вручали памятки и письма водителям, призывали взрослых заботиться о безопасности детей, строго соблюдать правила дорожного движения.



Организаторы отметили, что юные участники акции испытали гордость за выполненную работу. Яркая, познавательная акция надолго заполнится детям, и положительно повлияет на поведение взрослых участников дорожного движения, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области