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15:40, 10 июля 2021 года

В Болхове дети просили взрослых соблюдать ПДД

Воспитанники детского сада приняли участие в акции «ПДД на асфальте» и «Письмо водителю».


В Болхове инспекторы ДПС вместе с воспитанниками детского сада № 2 выбрали оживленный пешеходный переход и с помощью трафарета и белой краски нанесли на асфальте своеобразное напоминание быть внимательнее при переходе через дорогу: призвали родителей взять своих детей за руку, чтобы вместе по правилам перейти проезжую часть.
 
Для проведения акции «Письмо водителю» было выбрано безопасное, но в тоже время многолюдное место, с удобным выходом на проезжую часть. Дети вручали памятки и письма водителям, призывали взрослых заботиться о безопасности детей, строго соблюдать правила дорожного движения.

Организаторы отметили, что юные участники акции испытали гордость за выполненную работу. Яркая, познавательная акция надолго заполнится детям, и положительно повлияет на поведение взрослых участников дорожного движения, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области



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