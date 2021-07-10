Коронавирус найден у 94 орловцев, трое скончались

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11:28, 10 июля 2021 года
Коронавирус найден у 94 орловцев, трое скончалисьВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф
на 10 июля
, за последние сутки в Орловской области выявлены 94
случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 38 362
).
Накануне выписаны 83 орловца (всего – 36 308). От последствий болезни скончался 771 житель региона (+3 летальных исхода).
Суточная заболеваемость в России – 25 082 (всего – 5 758 300), число выздоровевших – 17 750 (всего – 5 182 837). Общее число летальных исходов – 142 253 (+752 случая за сутки).
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков