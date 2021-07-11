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9:05, 11 июля 2021 года В Орловской области снова зафиксирован рост цен на стройматериалы В июне непродовольственные товары подорожали на 0,9%.





На Орловщине опять выросли в цене стройматериалы, – сообщает Орёлстат. В июне по сравнению с маем ценник на них поднялся на 10,2%. В частности, красный кирпич подорожал на 6,6% (15 430,13 руб. за тыс. штук). Еврошифер стал дороже на 9,6% (3 616,85 руб. за 10 кв. метров). Цены на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные поднялись на 12,7% (средняя цена – 288,10 руб. за кв. метр), на металлочерепицу – на 14,7% (738,25 руб. за кв. метр), на доски обрезные – на 50% (21 779,44 руб. за куб. метр). В целом, цены на непродовольственные товары повысились на 0,9%. К примеру, выросли цены на велосипеды дорожные для взрослых – на 3,9%, машины стиральные автоматические – на 4,9%, а также планшетные компьютеры – на 6,4%.





Артём Ежаков



