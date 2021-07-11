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10:51, 11 июля 2021 года

В Орле дошкольникам рассказали о профессии инспектора ГИБДД

Экскурсию по структурным подразделениям Госавтоинспекции подготовили сотрудники полиции и курсанты Юридического института.


В Орле для дошкольников организовали познавательную экскурсию по структурным подразделениям Госавтоинспекции. Мероприятие назвали «Знакомство с моей будущей профессией».
 
Юным гостям показали музей, где курсанты Орловского Юридического института рассказали о возникновении дорожной службы. Ребятам представилась возможность примерить головные уборы инспекторов разных времен, подержать жезлы в руках, чтобы почувствовать себя настоящими стражами дорог. Детям рассказали о работе светофора и разобрали все возможные «дорожные ловушки» при переходе проезжей части даже на зелёный сигнал. 
 
После посещения музея полицейские ребятам показали, как видеокамеры в реальном времени фиксируют правонарушения на дорогах города.
 
По завершению мероприятия всем юным участникам дорожного движения вручили полезные сувениры от Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
 
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области



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