В Орле дошкольникам рассказали о профессии инспектора ГИБДД

Экскурсию по структурным подразделениям Госавтоинспекции подготовили сотрудники полиции и курсанты Юридического института.

В Орле для дошкольников организовали познавательную экскурсию по структурным подразделениям Госавтоинспекции. Мероприятие назвали «Знакомство с моей будущей профессией».

Юным гостям показали музей, где курсанты Орловского Юридического института рассказали о возникновении дорожной службы. Ребятам представилась возможность примерить головные уборы инспекторов разных времен, подержать жезлы в руках, чтобы почувствовать себя настоящими стражами дорог. Детям рассказали о работе светофора и разобрали все возможные «дорожные ловушки» при переходе проезжей части даже на зелёный сигнал.

После посещения музея полицейские ребятам показали, как видеокамеры в реальном времени фиксируют правонарушения на дорогах города.

По завершению мероприятия всем юным участникам дорожного движения вручили полезные сувениры от Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области