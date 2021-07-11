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12:58, 11 июля 2021 года

Орловцам стало чуть дороже заправить бензобак

В регионе снова выросли потребительские цены на моторное топливо.


В июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% увеличились потребительские цены на моторное топливо, а по сравнению с июнем прошлого года – на 6,2%. Об этом сообщает Орёлстат.
 
В июне литр газового автомобильного топлива стоил 27,82 рубля (+6 копеек к маю 2021 года), дизельного горючего – 48,28 рубля (+29 копеек). Бензин в среднем стоил 48,66 рубля (+26 копеек) – за литр АИ-92 автолюбителям пришлось выложить 45,46 рубля (+32 копейки), ценник на АИ-95 составил 48,84 рубля (+14 копеек).



Артём Ежаков
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