Главная » Новости



12:58, 11 июля 2021 года Орловцам стало чуть дороже заправить бензобак В регионе снова выросли потребительские цены на моторное топливо.





В июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% увеличились потребительские цены на моторное топливо, а по сравнению с июнем прошлого года – на 6,2%. Об этом сообщает Орёлстат. В июне литр газового автомобильного топлива стоил 27,82 рубля (+6 копеек к маю 2021 года), дизельного горючего – 48,28 рубля (+29 копеек). Бензин в среднем стоил 48,66 рубля (+26 копеек) – за литр АИ-92 автолюбителям пришлось выложить 45,46 рубля (+32 копейки), ценник на АИ-95 составил 48,84 рубля (+14 копеек).





Артём Ежаков



