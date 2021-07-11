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13:56, 11 июля 2021 года Прокуратура заставила чиновников убрать свалку в Нарышкино Ведомство проследит за исполнением решения суда.





Урицкая межведомственная прокуратура через суд обязала администрацию посёлка Нарышкино ликвидировать несанкционированную свалку ТБО возле съезда с улицы Зелёный Ров. Ведомство проследит за ходом исполнения судебного решения.





Артём Ежаков



