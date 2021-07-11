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14:34, 11 июля 2021 года

За прошедшие полгода орловцы 124 раза поблагодарили сотрудников полиции

«Телефон доверия» УМВД по Орловской области работает по номеру 8 (4862) 41-38-56 круглосуточно и без выходных.


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, за шесть месяцев 2021 года на телефон доверия поступило 1021 обращение граждан. Из них 124 – это благодарности в адрес сотрудников орловской полиции.
 
Позвонив на телефон доверия УМВД можно проконсультироваться по вопросу, относящемуся к компетенции полицейских, выразить благодарность за работу сотрудников ОВД и оказанную ими помощь, пожаловаться на их действия или сообщить оперативно значимую информацию.
 
«Телефон доверия» УМВД по Орловской области работает по номеру 8 (4862) 41-38-56 круглосуточно и без выходных. Каждое сообщение обязательно регистрируется. После того, как по поступившему обращению проведена проверка, по ее результатам заявителю направляется ответ о принятых мерах реагирования.
 
Для сообщений о преступлениях, происшествиях и административных правонарушениях круглосуточно функционирует телефон Дежурной части регионального УМВД 02 (с мобильного 102). Кроме того, граждане могут обратиться лично в Дежурную часть соответствующего территориального подразделения полиции.



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