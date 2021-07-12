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6:42, 12 июля 2021 года Празднование Дня города Мценска - перенесли Изменения в календарь событий вносит пандемия.





Решение перенести празднование Дня города приняла администрация Мценска. Праздничные мероприятия будут организованы позднее. Предполагаемые даты торжеств пока не уточняются. Напомним, город Мценск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 20 июля 1943 года.



Фото: администрация города Мценска







Мария Семак



