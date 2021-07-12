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7:38, 12 июля 2021 года Сегодня начинается дополнительный период сдачи ЕГЭ Запасные дни предусмотрены для тех, кто не смог сдать экзамены в основной период по уважительной причине. Таких в Орловской области оказалось немного.





Сегодня начинается дополнительный период сдачи ЕГЭ. Два человека сегодня будут сдавать биологию и английский (говорение). Еще один человек завтра сдаст русский язык. 14 числа тоже пройдут экзамены - по физике, обществознанию и английскому (письменно) - по одному выпускнику на каждый предмет. Завершится дополнительный период 17 июля, в этот день будут сдавать обществознание и математику - тоже по одному человеку.





Мария Семак



