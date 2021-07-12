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8:59, 12 июля 2021 года Орловцы смогут принять участие во Всероссийской переписи населения в цифровом формате В связи с пандемией срок проведения Всероссийской переписи населения 2020 года был перенесен на осень 2021 года - с 1 по 31 октября. Росстат будет применять цифровой способ сбора данных.





Жители России смогут самостоятельно принять участие в переписи на портале Госуслуг, в том числе в отделениях МФЦ. Интернет-перепись – это новый для России способ переписи, когда между респондентом и электронным переписным листом нет посредника в виде переписчика. Каждый участник Интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги. Параллельно с Интернет-переписью будет проводиться опрос населения переписчиками. Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными листами, вопросы которых совпадают с онлайн-опросниками. Бумажные формы переписных листов могут применяться как резервный способ сбора информации. Для проверки полноты охвата населения переписью переписчики могут проверять QR-коды подтверждения участия в переписи у тех, кто переписался самостоятельно онлайн. Первые итоги переписи – о численности населения – будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию в течение 2022 года. Окончательные итоги переписи планируется подвести до конца 2022 года, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



