В воскресенье в Орле снова будет жарко и возможны кратковременные дожди

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14:22, 10 июля 2021 года
В воскресенье в Орле снова будет жарко и возможны кратковременные дождиПо прогнозу синоптиков температура воздуха достигнет 33 градусов.
По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11 июля в Орле и по области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +15°С..+20°С;
- днем +28°С..+33°С.
Спасатели напоминают прaвила поведения при высоких температурах воздухa:
Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. В жару желательно избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом.
Необходимо выпивать не менее 3,5 литра жидкости в день. Ни в коем случае не пейте сладкие газированные напитки, они не утоляют, а только усиливают жажду.
В жару не рекомендуется, есть продукты, согревающие изнутри, например, мед и сало. Охлаждают организм и помогают адаптироваться к жаре продукты с легким вяжущим вкусом.
Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже вообще не рекомендуется.
Берегите себя и будьте здоровы!
Орловское Информбюро