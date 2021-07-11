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11:52, 11 июля 2021 года 91 орловец заразился COVID-19, ещё один скончался В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





11 июля, за последние сутки в Орловской области выявлен 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 38 453). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленслучай заболевания коронавирусной инфекцией (всего –). Накануне выписаны 79 орловцев (всего – 36 387). От последствий болезни скончались 772 жителя региона (+1 летальный исход). Суточная заболеваемость в России – 25 033 (всего – 5 783 333), число выздоровевших – 17 382 (всего – 5 200 219). Общее число летальных исходов – 143 002 (+749 случаев за сутки).

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



