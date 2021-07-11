Сегодня отмечается День почты России

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2021 году эта дата приходится на 11 июля. Работников «Почты России» с профессиональным праздником поздравило правительство Орловской области.

Уважаемые работники почтовой связи!





Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Несмотря на более чем двухсотлетнюю историю, российская почта остаётся одним из самых востребованных и популярных видов связи. Сегодня сотрудники почтовых отделений помогают населению не только с отправкой писем, телеграмм, бандеролей, посылок, но и оказывают торговые и финансовые услуги. И, что важнее всего, обеспечивают жителей сельских территорий всем необходимым.

Сегодня в орловских отделениях почты трудятся более 2600 человек: это почтальоны, операторы, начальники и заместители начальников отделений, водители и сортировщики. Каждый из вас отличается высоким уровнем профессионализма, готовностью быть на передовой в самые непростые времена.

За прошедший год вы обработали более 15,5 миллионов различных отправлений. Письма и посылки в кратчайшие сроки нашли своих адресатов во всех уголках мира.

Дорогие друзья! Примите искренние слова благодарности за вашу работу! Благодаря вам мы знаем, что ни одно важное письмо не будет потеряно, а все посылки дойдут до нужных адресатов.

От всей души желаем вдохновения, смелости и сил для новых свершений, успехов и крепкого здоровья!

Правительство Орловской области