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Главная » Новости

12:22, 11 июля 2021 года

Сегодня отмечается День почты России

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2021 году эта дата приходится на 11 июля. Работников «Почты России» с профессиональным праздником поздравило правительство Орловской области.


Уважаемые работники почтовой связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
 
Несмотря на более чем двухсотлетнюю историю, российская почта остаётся одним из самых востребованных и популярных видов связи. Сегодня сотрудники почтовых отделений помогают населению не только с отправкой писем, телеграмм, бандеролей, посылок, но и оказывают торговые и финансовые услуги. И, что важнее всего, обеспечивают жителей сельских территорий всем необходимым.
 
Сегодня в орловских отделениях почты трудятся более 2600 человек: это почтальоны, операторы, начальники и заместители начальников отделений, водители и сортировщики. Каждый из вас отличается высоким уровнем профессионализма, готовностью быть на передовой в самые непростые времена.
 
За прошедший год вы обработали более 15,5 миллионов различных отправлений. Письма и посылки в кратчайшие сроки нашли своих адресатов во всех уголках мира.
 
Дорогие друзья! Примите искренние слова благодарности за вашу работу! Благодаря вам мы знаем, что ни одно важное письмо не будет потеряно, а все посылки дойдут до нужных адресатов.
 
От всей души желаем вдохновения, смелости и сил для новых свершений, успехов и крепкого здоровья!
 
Правительство Орловской области



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