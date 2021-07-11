воскресенье 11.07.2021 15:28:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:02, 11 июля 2021 года

Пополнился список утонувших с начала года на Орловщине

Сегодня в Мценске зарегистрировано ещё одно происшествие на воде.


Как сообщили  в Главном управлении МЧС России по Орловской области, 11 июля в городе Мценск на реке Зуша погиб один человек.

По оперативным данным с начала года на водных объектах Орловщины погибло 6 человек. В прошлом году за аналогичный период утонуло 8 человек.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах. Безопасность человека зависит от него самого. Необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, а именно: не купаться в необорудованных и запрещенных местах, не находиться на отдыхе в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра. В случае беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 01, 101 или 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области



Орловское Информбюро
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.