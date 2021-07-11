Пополнился список утонувших с начала года на Орловщине

Сегодня в Мценске зарегистрировано ещё одно происшествие на воде.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Орловской области, 11 июля в городе Мценск на реке Зуша погиб один человек.



По оперативным данным с начала года на водных объектах Орловщины погибло 6 человек. В прошлом году за аналогичный период утонуло 8 человек.



Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах. Безопасность человека зависит от него самого. Необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, а именно: не купаться в необорудованных и запрещенных местах, не находиться на отдыхе в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра. В случае беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 01, 101 или 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.



Фото ГУ МЧС России по Орловской области