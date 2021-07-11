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15:54, 11 июля 2021 года

В Орле создадут региональный центр компетенций

Андрей Клычков утвердил план мероприятий по созданию регионального центра компетенций в сфере производительности труда и учебной производственной площадки «Фабрика процессов».


Губернатор подписал соответствующее распоряжение от 6 июля 2021 г. № 46-р. Документом утвержден план мероприятий («дорожная карта») по созданию регионального центра компетенций в сфере производительности труда и учебной производственной площадки «Фабрика процессов» в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда».
 
Исполнителями «дорожной карты» выступают Департамент промышленности и торговли Орловской области и некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Орловской области». Часть мероприятий по формированию регионального центра компетенций уже выполнена. До конца апреля следующего года запланировано обучение сотрудников регионального центра компетенций.
 
Стажировка сотрудников регионального центра компетенций на предприятиях Орловской области, участвующих в национальном проекте «Производительность труда» запланирована на 10 августа.



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