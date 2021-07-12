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10:34, 12 июля 2021 года

На выходных в Орловской области три машины съехали в кювет

В авариях пострадали четыре человека, в том числе 9-летний мальчик.


На прошедших выходных на территории Орловщины произошло три ДТП со съездом в кюветы, – сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Травмы получили четыре человека.

Рано утром 10 июля на 49-м километре трассы «Ливны – Евланово – Долгое» с дороги съехал ВАЗ-21099. Там отечественная легковушка врезалась в дерево. Двум пассажиркам – 2000 г.р. и 2001 г.р. – потребовалась госпитализация.

Тем же утром на 4-м километре автодороги «Шаблыкино – Навля – Муравельник» аналогичным образом съехала в кювет и врезалась в дерево 25-летняя водительница «Нивы». О степени её травм не сообщается.


Вечером 11 июля в похожем ДТП пострадал 9-летний мальчик. На 50-м километре трассы «Орел – Ефремов» «Лада Гранта» вылетела с дороги и опрокинулась. О тяжести травм школьника ничего не известно.


Подчеркивается, что во всех случаях причиной аварии стала потеря водителями управления.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили ранения.

Фото пресс-службы областного УГИБДД


Артём Ежаков
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