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11:09, 12 июля 2021 года Три человека пострадали в ДТП в Ливенском районе Две легковушки столкнулись накануне утром.





11 июня в 10:30 на перекрестке в районе 137 километра автодороги Орёл – Тамбов столкнулись ВАЗ-2111 и «Шевроле Эпика». В отечественной легковушке пострадали 48-летний водитель и 50-летняя пассажирка. В иномарке травмы получила 34-летняя пассажирка. О степени серьезности их повреждений не сообщается.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили ранения.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



