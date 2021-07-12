COVID-19 подтвердился у 90 орловцев, двое скончались

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11:17, 12 июля 2021 года
COVID-19 подтвердился у 90 орловцев, двое скончалисьВ России обнародовали суточные данные о распространении болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 90 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 38 543).
Накануне выписаны 84 орловца (всего – 36 471). От последствий болезни скончались 774 жителя региона (+2 летальных исхода).
Суточная заболеваемость в России – 25 140 (всего – 5 808 473), число выздоровевших – 16 429 (всего – 5 216 648). Общее число летальных исходов – 143 712 (+710 случаев за сутки).
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Артём Ежаков