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12:11, 12 июля 2021 года Ярмарка «Хлебосольный выходной» в Орле может переехать на ул. Приборостроительную Возможно, что она останется там надолго.





Ярмарку «Хлебосольный выходной» в Орле могут временно перенести с площади Жукова на улицу Приборостроительную, – сообщает мэрия. Это решение предложили сами предприниматели, и оно было поддержано депутатами городского совета. Место хорошо знакомо торговцам – там ярмарка размещалась до 2016 года.



До завтрашнего вечера ГИБДД совместно со «Спецавтобазой» обследуют возможное будущее расположение торговой точки – участок ул. Приборостроительной, ограниченный ул. Октябрьской и ул. Жилинской.



Сейчас речь идет о временном переезде ярмарки – пока идёт ремонт площади Жукова, но теперь стороны высказали предложение оставить торговлю на Приборостроительной и после благоустройства. В сентябре 2021 года на основании мнения предпринимателей и посетителей ярмарки будет принято окончательное решение.



Напомним, что изначально в качестве альтернативы торговцам предлагали территорию крытого рынка «Орловская Нива». Это не устроило предпринимателей – по их мнению, решение было принято без их ведома, а сам участок не готов для торговли. В связи с этим, они обратились в прокуратуру, которая сейчас изучает законность случившегося.





Артём Ежаков



