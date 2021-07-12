понедельник 12.07.2021 13:31:08 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:11, 12 июля 2021 года

Ярмарка «Хлебосольный выходной» в Орле может переехать на ул. Приборостроительную

Возможно, что она останется там надолго.


Ярмарку «Хлебосольный выходной» в Орле могут временно перенести с площади Жукова на улицу Приборостроительную, – сообщает мэрия. Это решение предложили сами предприниматели, и оно было поддержано депутатами городского совета. Место хорошо знакомо торговцам – там ярмарка размещалась до 2016 года.

До завтрашнего вечера ГИБДД совместно со «Спецавтобазой» обследуют возможное будущее расположение торговой точки – участок ул. Приборостроительной, ограниченный ул. Октябрьской и ул. Жилинской.

Сейчас речь идет о временном переезде ярмарки – пока идёт ремонт площади Жукова, но теперь стороны высказали предложение оставить торговлю на Приборостроительной и после благоустройства. В сентябре 2021 года на основании мнения предпринимателей и посетителей ярмарки будет принято окончательное решение.

Напомним, что изначально в качестве альтернативы торговцам предлагали территорию крытого рынка «Орловская Нива». Это не устроило предпринимателей – по их мнению, решение было принято без их ведома, а сам участок не готов для торговли. В связи с этим, они обратились в прокуратуру, которая сейчас изучает законность случившегося.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.