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12:32, 12 июля 2021 года В Малоархангельске продолжается благоустройство нескольких мест отдыха горожан Один парк полностью отремонтирован, второй - на 50 процентов. Готовится к открытию и новая спортивная площадка. Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова узнала подробности.





В Малоархангельске продолжается благоустройство нескольких мест отдыха горожан. В минувшем году обустроили территорию парка Побед. Как рассказал глава администрации г. Малоархангельска Александр Трунов, за счет районного бюджета был проведен большой ремонт: сделали дорожки, фонтан, установили лавочки, освещение. В этом году там появился большой экран – прямую линию с президентом малоархангельцы смотрели на свежем воздухе.



Ещё одна новая точка в городе - спортивная площадка. Её строительство планируют закончить через неделю. Сейчас рабочие наносят на поле разметку, а в ближайшее время здесь появятся трибуны, рассчитанные на 60 мест, и раздевалки. Место для тренировок будущих чемпионов - это первый спортивный объект такого масштаба в Малоархангельском районе. На строительство выделили 7,5 миллионов рублей из областного бюджета. Часть потратили на оборудование пандуса для инвалидов-колясочников. Они тоже смогут посещать площадку.



Масштабная реконструкция идёт и в парке Пушкина. В прошлом году районный центр выиграл грант на развитие малых городов. За эти средства и ведутся работы. Закончить ремонт должны в конце августа. К этому времени планируют установить сценическую площадку, лавочки, урны, освещение и облагородить источник в низине парка.



Есть версия, что в далеком 19 веке местом действия гоголевского «Ревизора» был Малоархангельск. В 21-м столетии, после масштабного благоустройства, любых ревизоров можно приглашать смело - они наверняка останутся довольны преображением.





Юлия Сабельникова



