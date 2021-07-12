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12:36, 12 июля 2021 года В Орле пенсионерка перевела мошенникам 1 млн 350 тыс. рублей Это уже второй подобный случай менее чем за две недели, когда пожилой человек переводит злоумышленникам больше миллиона рублей.





В Орле 69-летняя пенсионерка перевела мошенникам 1 млн 350 тыс. рублей, – сообщают в областном УМВД. Женщину обманули по традиционной для злоумышленников схеме – жертве позвонили, представились специалистами банковской службы безопасности и заявили, что её деньги в опасности и ей нужно перевести их на «резервный счет», чтобы спасти. Для пущей убедительности, орловчанке позже позвонил лже-полицейский. Он подтвердил всё сказанное «банкирами» и добавил, что по факту случившегося проводится проверка.



Напуганная женщина обналичила сбережения и взяла два кредита на четверть миллиона рублей. Затем, совершив через банкомат 80 транзакций, перевела деньги мошенникам. Обман раскрылся, когда орловчанка пошла брать очередной заём, где уже настоящие банковские специалисты открыли ей глаза. Стоит отметить, что мошенники велели пенсионерке не говорить никому о происходящем и на какие цели берутся деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Если злоумышленников найдут, им грозит до 10 лет лишения свободы.



Сотрудники регионального УМВД снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров (8-800, 8-495, 8-499 и т.д.) и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь инструкциями банковских специалистов – настоящие никогда не попросят об этом. Также с недоверием отнеситесь к сообщениям о взломах ваших банковских учетных данных и попытках украсть средства. При получении любой такой информации, а также при попытках добычи собеседником ваших персональных данных – завершите разговор и сами перезвоните в службу поддержки банка, однако набирайте номер заново.



Сообщения о подобном мошенничестве приходят едва ли не каждую неделю. 1 июля в УМВД сообщили, что доверившаяся мошенникам 72-летняя пенсионерка перевела злоумышленникам больше миллиона рублей. Впрочем, на их удочку попадаются не только пожилые люди.





Артём Ежаков



