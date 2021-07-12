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12:36, 12 июля 2021 года Орловские почтовики отметили профессиональный праздник В том, что сегодня без почты - никуда, убедилась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





Сегодня здесь почти не бывает очередей. Но вовсе не из-за карантина или не востребованности услуг. Наоборот. На помощь клиентам и почтовым операторам приходят все новые современные электронные и мобильные сервисы.



Наталья Карабинович, начальник ОПС № 24: «Почта не стоит на месте, почта меняется, развиваются современные технологии. Обслуживание клиентов сократилось в разы за счет новых технологий. У нас есть страховые продукты, то есть мы страхуем квартиры, дома».

Чтобы быстро и качественно предоставлять разнообразие услуг, оператор должен знать не только почтовые правила, но и отлично владеть компьютером. А еще хороший оператор – всегда немного психолог.



Оксана Шкрамко, оператор ОПС № 23: «Приходят бабушки и дедушки, они старенькие: кто-то не видит, не слышит, надо всем помочь. Поговорить они хотят порой. Ты же не скажешь им «уходите», ты стараешься немножечко внимания уделить, и им очень приятно от этого».

Оксана Шкрамко недавно получила звание «Лучший оператор Орловской области» по итогам конкурса профессионального мастерства. Один из вопросов, который ей задали, - как правильно отправить почтой живых пчёл! В жизни, правда, ей не доводилось этого делать, но необычные посылки, все же, попадались.



Оксана Шкрамко, оператор ОПС № 23: «У меня было необычного - мы музыкальную установку отправляли на Дальний Восток».

Передовые технологии операторы осваивают успешно. Но, как и прежде, для многих клиентов самый важный человек - почтальон.



Анну ждут во многих домах. У нее даже фамилия - в самый раз для почтальона: Ходикова. И действительно, ходить приходится по 10 километров в любую погоду, а сумка, бывает, весит до 10 килограммов



Сегодня, в непростой обстановке почтовики остаются на передовой: доставляют пенсии, корреспонденцию, товары первой необходимости домой своим клиентам, выполняя важнейшую социальную функцию. И продолжают идти в ногу со временем, развивая почтовые услуги.





Юлия Сабельникова



