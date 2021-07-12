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12:38, 12 июля 2021 года Подземный город под Орлом В старых катакомбах побывала съёмочная группа ГТРК «Орёл».





Под Орлом есть ещё один город - подземный. Доступен он не всем. Увидеть его могут лишь те, кто не боится испытаний. Старые катакомбы привлекают любителей острых ощущений. Но самостоятельно не стоит искать приключений. Экскурсию для нашей съёмочной группы провёл Михаил Сахаров. Когда-то он руководил краеведческим кружком. Со своими воспитанниками открыл 60 пещер, но для туристов доступны две.



Перед тем как залезть в пещеру, лучше утеплиться. Внутри всего 12 градусов. Дверь в катакомбы вы не найдёте - её нет. Есть что-то больше напоминающее вход в нору. Как рассказал экскурсовод, случаи застревания – были. Проникнуть в пещеру можно только вперед ногами и на животе. Ползёшь по грунту, а над тобой буквально в пяти сантиметрах толща земли. В таких условиях не всем удаётся побороть страх замкнутого пространства. Те, кто решил проблему со страхом, оказываются в холле. Там уже можно выпрямиться. Присматриваемся и прислушиваемся. На стенах видим знаки, оставленные явно задолго до нашего появления. Как говорит Михаил, здесь живёт великий дух земли! Если прислушаться, можно услышать стук его сердца.



Большинство пещерных залов - рукотворные. В Орле ещё сохранились дома, выложенные этим стройматериалом.



Михаил Сахаров, экскурсовод, краевед, житель г.Орла: «Во времена Екатерины был издан указ о губерниях, по которому на центральных губернских улицах не только дома, но даже заборы должны быть из камня. И в пещерах начали добывать камень. Видны колеи от железных волокуш, на которых вывозили добытый здесь камень».

Орловские катакомбы - сеть туннелей. Михаил показал нам пещеру «восьмёрку». Называется она так потому, что залы соединены между собой узкими проходами. Протяженность ходов около километра.



Пещере 10 тысяч лет. Один из залов длиной 24 метра и высотой 8 метров. Кто-то из местных жителей принёс сюда мангал, хотели поесть шашлыка, но дело в том, что вентиляция не позволяет разжечь огонь.



В пещере мусора достаточно - так же, как и на поверхности, орловцы оставляют о себе память. Исписывают и стены. Особенно досталось эксклюзивному залу «Орлиное гнездо».



Михаил Сахаров экскурсовод, краевед, житель г. Орла: «Балкон, который мы называем «Орлиным гнездом», и вся эта комната называется залом Орлиного гнезда. Балкон находится на высоте 3,5 метров - нигде на русской равнине больше такого найти не возможно, чтоб там находился зал с балконом».

Пещера - уникальная, но прикоснуться к каменным стенам дано не всем. Сюда не водят официальные экскурсии. Хотя посмотреть есть на что! Главное - соблюдать правила безопасности. Как предупреждает Екатерина Труфанова, которая с 11 лет изучает орловские катакомбы, громкие разговоры могут спровоцировать обвал. По той же причине передвигаться лучше осторожно. Но самое страшное - заблудиться.



Михаил Сахаров, экскурсовод, краевед, житель г.Орла: «Главное правило это не соваться в пещеры, которые не знаешь. Это самое главное правило».

В орловских пещерах, говорят местные, заблудившемся помогает призрак - женщина в белом. Но только если вы ей приглянётесь! В ином случае - уведёт вглубь. В далеком 1943 году пещера укрыла от бомбёжек тысячи человек.



Михаил Сахаров экскурсовод, краевед, житель г.Орла: «Последние две недели перед взятием города Орла по 500 самолетов каждый день заходило на бомбежку со стороны Тулы вдоль Оки. Местные жители прятались от бомбежки здесь».

Сейчас спасаются от скуки и наполняют свою жизнь адреналином не только орловцы, но и приезжие из других регионов. Интерес к пещерам большой. Вот только путешествие не для слабонервных. Потревоженные камни - опасны.





Анна Вайсергисер



