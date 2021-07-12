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12:46, 12 июля 2021 года В Ливнах для развития мелкой моторики у детей применяют глинотерапию Работа с глиной не только вызывает положительные эмоции, но и позволяет чувствовать себя творцом. Творческая лаборатория «Мастерская доброты» уже шесть лет работает в семейном православном центре «Святые Покрова».





Свою работу мастерская доброты начинала как небольшой кружок по интересам для творческих ребят, которые посещают семейный центр. Со временем эти интересы сместились в сторону лепки. Причём ребята не стали довольствоваться пластилином или тестом, а сделали выбор в пользу более профессионального материала - глины. При этом покупать готовую субстанцию для лепки они не стали. Пошли более сложным путем - отправились в село Плешково - к месторождению прославленной глины, которая после обжига приобретает уникальный розовый оттенок.



Елена Трубицына, психолог отделения реабилитации инвалидов детства ЦСОН г. Ливны: «Мы её отчищали от песка, веточек, камней, сушили на полочках, замачивали, в ящиках доводили до готовности и формировали и упаковывали».

Своими руками здесь делали и приспособления для лепки. Скалки, например, нарезаны из водопроводной трубы, а материал для раскатки глиняных пластов позаимствован из домашних запасов. В этом году мастерская доброты выиграла грант от конкурса православной инициативы и трансформировалась в инклюзивную. Это значит, что ребята здесь занимаются большой творческой семьей, в которой есть место всем.



Конкурс православной инициативы запустил процедуру преобразования мастерской. Здесь появились краски, стеки, приспособления для лепки, а также более профессиональные инструменты. В мастерской купили вот такой глинораскаточный станок. А к концу июля здесь же ждут настоящую муфельную печь для обжига готовых изделий из глины.



На средства гранта мастерская обзавелась и фартуками, и особой тканью для раскатки глиняных пластов - она забирает из глины избыточную влагу и ребятам становится гораздо проще работать с материалом.



Глинотерапия помогает ребятам развивать моторную ловкость. А живое общение, которое возникает между участниками творческого процесса, несет в себе ещё одну важную функцию - функцию социализации.



Готовые сувениры мастерской быстро находят своих хозяев. Часть из них уходит в дар, другая часть распродается на благотворительной ярмарке. А все полученные средства идут, конечно же, на развитие творческой мастерской.





Екатерина Игнатюк



