Главная » Новости



13:00, 12 июля 2021 года В Орле обсудили текущие проблемы дольщиков Сейчас в проблемном реестре находятся 11 застройщиков.





В правительстве Орловской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе. Как было заявлено на аппаратном совещании, сейчас на Орловщине 11 проблемных застройщиков.



Банкротами были объявлены подрядчики по 10 многоквартирным домам. Это АО «АИЖК Орловской области», ООО «Регионстрой», ООО «Домстрой», ООО «Промжилстрой», ООО «Промсервис-универсал», а также ООО «Унистрой-Орел». По четырём объектам первых двух застройщиков Фонд защиты прав дольщиков выплатит пострадавшим компенсации. Он же забрал права на дом №46 по улице Бурова и планирует восстановить справедливость для 173 человек в апреле-июне 2022 года.



Тем временем, ООО «УниСтрой» до конца текущего года сдаст дом №4 по ул. Космонавтов.



Со стороны департамента надзорной деятельности для восстановления прав дольщиков с начала прошлого года было проведено 269 контрольных мероприятий, – сообщают в региональном правительстве.





Артём Ежаков



