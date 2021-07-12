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12:54, 12 июля 2021 года Сегодня православная церковь вспоминает святых апостолов Петра и Павла Многие считают святых безгрешными, но жизнь апостолов Петра и Павла показывает, насколько слаб и неверен человек по природе своей, и как вера помогает даже сломленным встретиться с Богом. Как отмечают Петров день православные верующие в Орле, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк.











Юлия Опанасюк



