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14:30, 12 июля 2021 года Орловский детский омбудсмен призвал родителей повысить бдительность В Мценске за последние пару дней случились две трагедии с несовершеннолетними.





Омбудсмен по правам ребёнка в Орловской области Константин Домогатский призвал родителей усилить контроль над детьми в летний период.

«Количество трагедий с детьми в этот период увеличивается, и во многих случаях их можно предотвратить», – заявил Домогатский. Как рассказал омбудсмен, за последние пару дней в Мценске случились две трагедии с несовершеннолетними – утонул 14-летний подросток и выпал из окна годовалый малыш. И это не первые случаи. Например, меньше недели назад в Орле выпала из окна 3-летняя девочка, а в Ливенском районе утонул 14-летний мальчик.



В связи с этим детский омбудсмен напоминает:



• Если в доме ребенок, никогда не держать окна открытыми. Даже если в помещении взрослые;

• Никогда не оставляйте ребенка без присмотра;

• Категорически запрещено купание детей: без надзора взрослых, в незнакомых местах, на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых).





Артём Ежаков



