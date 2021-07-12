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14:30, 12 июля 2021 года

Орловский детский омбудсмен призвал родителей повысить бдительность

В Мценске за последние пару дней случились две трагедии с несовершеннолетними.


Омбудсмен по правам ребёнка в Орловской области Константин Домогатский призвал родителей усилить контроль над детьми в летний период.
«Количество трагедий с детьми в этот период увеличивается, и во многих случаях их можно предотвратить», – заявил Домогатский.
Как рассказал омбудсмен, за последние пару дней в Мценске случились две трагедии с несовершеннолетними – утонул 14-летний подросток и выпал из окна годовалый малыш. И это не первые случаи. Например, меньше недели назад в Орле выпала из окна 3-летняя девочка, а в Ливенском районе утонул 14-летний мальчик.

В связи с этим детский омбудсмен напоминает:

• Если в доме ребенок, никогда не держать окна открытыми. Даже если в помещении взрослые;
• Никогда не оставляйте ребенка без присмотра;
• Категорически запрещено купание детей: без надзора взрослых, в незнакомых местах, на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых).


Артём Ежаков
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