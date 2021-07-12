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14:32, 12 июля 2021 года В Орле рассказали о текущем дорожном ремонте Информацию озвучили на аппаратном совещании в областном правительстве.





В Орловской области починили 149 тыс. кв. м региональных дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Речь идет о ямочном ремонте и ликвидации колейности. Помимо этого, выполнена планировка проезжей части щебёночных дорог на площади в 221 тыс. кв. м, а также обновлено 2,1 тыс. кв. м укреплений щебёночных обочин. В Орле продолжается ремонт 10 объектов «БКАД-2021» общей протяженностью в 16,1 км.



Ремонт 54 км автодорог почти завершен. Это подъезды к крупным жилым массивам Орловского района (п. Зареченский, д. Хардиково), а также трассы Хотынец – Знаменское, Кромы – Дмитровск, и 25 км путей по направлениям Болхов – Мценск, Горки – Шаблыкино.



Параллельно продолжается работа по поиску подрядчиков на следующий год. Кое-что уже начали – например, реконструкцию автодороги Кромы – Дмитровск, а также строительство объезда п. Кромы для большегрузной сельхозтехники и ремонт автотрассы до д. Кологривово.



Для нужд дорожного ремонта продолжает приобретаться техника. В Орел, Мценск и Ливны были поставлены 18 машин и механизмов, также для «Дорожной службы» хотят закупить 23 единицы спецтехники.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области









Артём Ежаков



