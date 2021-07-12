понедельник 12.07.2021 18:22:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:32, 12 июля 2021 года

В Орле рассказали о текущем дорожном ремонте

Информацию озвучили на аппаратном совещании в областном правительстве.


В Орловской области починили 149 тыс. кв. м региональных дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Речь идет о ямочном ремонте и ликвидации колейности. Помимо этого, выполнена планировка проезжей части щебёночных дорог на площади в 221 тыс. кв. м, а также обновлено 2,1 тыс. кв. м укреплений щебёночных обочин. В Орле продолжается ремонт 10 объектов «БКАД-2021» общей протяженностью в 16,1 км.

Ремонт 54 км автодорог почти завершен. Это подъезды к крупным жилым массивам Орловского района (п. Зареченский, д. Хардиково), а также трассы Хотынец – Знаменское, Кромы – Дмитровск, и 25 км путей по направлениям Болхов – Мценск, Горки – Шаблыкино.

Параллельно продолжается работа по поиску подрядчиков на следующий год. Кое-что уже начали – например, реконструкцию автодороги Кромы – Дмитровск, а также строительство объезда п. Кромы для большегрузной сельхозтехники и ремонт автотрассы до д. Кологривово.

Для нужд дорожного ремонта продолжает приобретаться техника. В Орел, Мценск и Ливны были поставлены 18 машин и механизмов, также для «Дорожной службы» хотят закупить 23 единицы спецтехники.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области




Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.